В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавили более 20 новых объектов

Так, 25 и 27 июля в список были включены два объекта в Индии: храм Какатия – Рудрешвара (Рамаппа), и древний город Дхолавира. Теперь число объектов всемирного наследия в Индии достигло 40.

* BREAKING!

Dholavira: A Harappan City, in #India * , just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Congratulations! ????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/bF1GUB2Aga

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

В числе природных объектов, добавленных в список, оказались Колхидские тропические леса и водно-болотные угодья в Грузии. Они протянулись на 80 км вдоль восточного побережья Черного моря. В лесах и угодьях проживает значительное количество видов животных и растений, которые находятся под угрозой.

* BREAKING!

Colchic Rainforests and Wetlands, * #Georgia, inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo! ????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/sOAcQbP2KK

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 26, 2021

Комитет добавил в список японские острова Амами-Осима, остров Токуносима, северную часть острова Окинава и остров Ириомотэ – это почти 43 тысячи гектаров субтропических лесов на четырех островах в цепи. На них не живут люди, они имеют высокую ценность с точки зрения биоразнообразия.

* BREAKING!

Just inscribed as @UNESCO #WorldHeritage Site: Amami-Oshima Island, Tokunoshima Island, Northern part of Okinawa Island, and Iriomote Island, #Japan * .

Congratulations!????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/gkHmEmcInw

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 26, 2021

Также в список вошли доисторические памятники Дземон на севере Японии – 17 археологических памятников в южной части острова Хоккайдо и северной части острова Тохоку.

* BREAKING!

Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan, #Japan * , just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Congratulations! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/TnR2p1se7V

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Под охраной ЮНЕСКО теперь Гетбол – приливно-отливные равнины в Южной Корее. Они расположены в восточной части Желтого моря. Там сочетаются сложные геологические и климатические условия.

* BREAKING!

New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Getbol, Korean Tidal Flats, #RepublicOfKorea * . Bravo!????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/K1EZQBQnRA

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 26, 2021

Лесной комплекс Каенг Крачан в Таиланде протянулся вдоль таиландской стороны горного хребта Тенассерим.

* BREAKING!

Kaeng Krachan Forest Complex, #Thailand * , has just been inscribed on @UNESCO #WorldHeritage List. Congratulations!????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/DoOI8A62EG

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 26, 2021

За высокую культурную ценность в список ЮНЕСКО включили курган Арслантепе в Турции – находки на территории этого объекта свидетельствуют о его заселении, по крайней мере, с VI тысячелетия до нашей эры до периода поздней Римской империи.

* BREAKING!

Just inscribed as @UNESCO #WorldHeritage Site: Arslantepe Mound, #Turkey * . Congratulations! ????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/71VYZDpDVc

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 26, 2021

Голландская линия водной обороны, расширение территории объекта “Линия обороны вокруг Амстердама” – по данным ЮНЕСКО, единственный в мире пример укрепления, основанного на принципе контроля над водами.

* BREAKING!

The Dutch Water Defence Lines * extension of “Defence Line of Amsterdam”, inscribed in 1996 * , just inscribed on the #WorldHeritage List. Congratulations #Netherlands * !

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/nwPSaUEBS2

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 26, 2021

Транснациональный объект “Колонии милосердия” в Бельгии и Нидерландах – свидетельства экспериментальной социальной реформы XIX века, попытки сократить уровень городской нищеты путем создания сельскохозяйственных колоний.

* BREAKING!

The Colonies of Benevolence (#Belgium * , #Netherlands * ), have just been inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List! Congratulations! ????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/keIM4zz7zA

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 26, 2021

Комитет внес в список культурный ландшафт Хавраман / Ураманат в Иране – 12 деревень, свидетельствующих о традиционной культуре народа хаврами, населявшего регион примерно с 3000 г. до н.э. Многоярусная планировка и архитектура на крутых склонах, озеленение на террасах из сухого камня, животноводство, и сезонная вертикальная миграция являются одними из отличительных черт местной культуры и жизни полукочевого народа хаврами.

* BREAKING!

New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Cultural Landscape of Hawraman/Uramanat, #Iran * . Bravo! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/yjU9mc9ZlM

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Горный пейзаж Розиа Монтана на западе Румынии – наиболее обширный и технически разнообразный подземный римский золотодобывающий комплекс, известный на данный момент. За 166 лет, начиная с 106 г. н.э., римляне добыли около 500 тонн золота на этом месте. Он вошел в список всемирного наследия, находящегося под угрозой – здесь планируют возобновить золотодобычу, что может повредить горный ландшафт.

* BREAKING!

Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Ro * ia Montan * Mining Landscape, #Romania * .

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/w0vTZAyxOa

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Город Ас-Солт в Иордании был важным торговым связующим звеном между восточной пустыней и западом в течение последних 60 лет османского периода. В центре города находится около 650 значительных исторических зданий, в которых европейский модерн и неоколониальный стиль сочетаются с местными традициями.

* BREAKING!

Just inscribed as @UNESCO #WorldHeritage site: As-Salt – The Place of Tolerance and Urban Hospitality, #Jordan * . Congratulations!????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/XSkG760h8r

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Восемь мечетей в суданском стиле на севере Кот-д’Ивуара характеризуются выступающими деревянными балками, вертикальными контрфорсами, увенчанными керамикой или страусиными яйцами, и сужающимися минаретами. Они представляют собой очень важные свидетельства торговли, которая способствовала распространению ислама и исламской культуры, и отражают слияние исламских и местных архитектурных форм в весьма своеобразном стиле, который сохранился с течением времени.

* BREAKING!

Sudanese style mosques in northern #CotedIvoire * recognized as @UNESCO #WorldHeritage site.

Bravo! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/POaqI2Wo09

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Французский город Ницца, известный зимний курорт. Благодаря мягкому климату и расположению на берегу моря у подножия Альп с середины 18 века Ницца привлекала все большее количество аристократических семей и семей высшего сословия, которые проводили здесь свои зимы. Разнообразные культурные влияния и желание максимально использовать климатические условия и пейзаж этого места сформировали городское планирование и эклектичный архитектурный стиль.

* BREAKING!

New inscription on @UNESCO #WorldHeritage List: Nice, Winter Resort Town of the Riviera, #France * . Félicitations! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/GQkUmyvtgo

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Сад художника и ландшафтного архитектора Роберто Бурле Маркса в Бразилии – проект по созданию “живого произведения искусства” и “ландшафтной лаборатории”, который художник разрабатывал более 40 лет. В саду 3,5 тыс. культурных видов тропической и субтропической флоры растут в гармонии с местной растительностью региона. Это первый современный тропический сад, внесенный в список всемирного наследия.

* BREAKING!

Sítio Roberto Burle Marx, #Brazil * , just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo! ????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/Q605IPiZzo

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Археоастрономический комплекс Чанкилло в Перу – солнечная обсерватория и церемониальный центр (250-200 до н.э.), состоящие из множества построек в пустынном ландшафте. Комплекс использовал солнечный цикл и искусственный горизонт, чтобы определять солнцестояния, равноденствия и любую другую дату в году.

* BREAKING!

Chankillo Archaeoastronomical Complex in #Peru * is now a @UNESCO #WorldHeritage site.

¡Felicitaciones! ????????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/S6dIUECdBP

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Церковь Атлантиды в Уругвае, работа инженера Эладио Диесте. Церковь с колокольней и подземным баптистерием представляет собой модернистский комплекс, вдохновленный итальянской палеохристианской и средневековой религиозной архитектурой.

* BREAKING!

The work of engineer Eladio Dieste: Church of Atlántida, #Uruguay * , just inscribed on the #WorldHeritage List. ¡Felicitaciones! ????????

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/4VjoqvrKvI

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Поселение и кладбища культуры чинчорро в Чили, свидетельства культуры морских охотников-собирателей, которые проживали в пустыне Атакама примерно с 5450 г. до н.э. по 890 г. до н.э. Там хранятся самые старые из известных археологических свидетельств искусственной мумификации тел. Эти мумии обладают материальными, скульптурными и эстетическими качествами, которые, как предполагается, отражают фундаментальную роль мертвых в обществе чинчорро.

* BREAKING!

New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Settlement and Artificial Mummification of the Chinchorro Culture in the Arica and Parinacota Region, #Chile * . ¡Felicitaciones! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/YkTAYEITOJ

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Францисканский ансамбль монастыря и собора Успения Пресвятой Богородицы в городе Тласкала в Мексике – часть первой строительной программы, начатой в 1524 году для евангелизации и колонизации северных территорий Мексики. Ансамбль – один из первых пяти монастырей, основанных францисканскими, доминиканскими и августинскими монахами, и один из трех сохранившихся монастырей. Два других уже внесены в Список всемирного наследия.

* BREAKING

Franciscan Ensemble of the Monastery & Cathedral of Our Lady of the Assumption of Tlaxcala, #Mexico * , just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/8Q5P0GrFsz

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Границы Римской Империи в Германии и Нидерландах – 102 компонента на приблизительно 400 километрах от Рейнского массива в Германии до побережья Северного моря в Нидерландах. Этот объект включает в себя военные базы, форты, башни, временные лагеря, дороги, гавани, базу флота, канал и акведук, а также гражданские поселения, города, кладбища, святилища, амфитеатр и дворец. Почти все эти археологические находки похоронены под землей.

* BREAKING!

New @UNESCO #WorldHeritage site: Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes, #Germany * & #Netherlands * . Congratulations! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/I4nKFUbY1y

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

Так называемые объекты ШУМ (аббревиатура, образованная от названий городов Шпейер, Вормс и Майнц) в Германии, отражающие раннее появление отличительных обычаев ашкеназов, а также структуру развития и расселения еврейских общин между 11 и 14 веками. Включают в себя Шпейерский еврейский двор с синагогой, подземную микву (ритуальный бассейн для омовения), комплекс синагоги Вормса, Старое еврейское кладбище в Вормсе, Старое еврейское кладбище в Майнце.

* BREAKING!

ShUM Sites of Speyer, Worms and Mainz, #Germany * , just inscribed on the #WorldHeritage List. Congratulations! *

* https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/3YW2fXBQSm

— UNESCO * #Education #Sciences #Culture * (@UNESCO) July 27, 2021

