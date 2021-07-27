Вакцинация в ЕС: 70% взрослых получили первую дозу и 57% полностью вакцинированы

Как отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, 57% населения ЕС уже полностью вакцинировали. Такая статистика, по ее словам, свидетельствует о том, что к концу лета ЕС “достигнет своей цели”.

Отмечается, что по сравнению с такими странами, как Великобритания и США, вакцинальная компания в ЕС началась медленно из-за задержек с поставками доз вакцины, в частности, от AstraZeneca.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во втором квартале ситуация улучшилась, в частности, после резкого увеличения поставок вакцины Pfizer. По ее словам, ЕС теперь входит в число мировых лидеров по вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.

—