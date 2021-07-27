 

Илон Маск сравнил потребление кобальта в Tesla и Apple

27.07.2021, 21:16, Новости дня
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Многие обвиняют производителей электромобилей в том, что они якобы уничтожают ценные ресурсы. В частности, всегда вспоминают о кобальте. Так вот, именно его-то компания Tesla потребляет гораздо меньше, чем вездесущий Apple.

Об этом сообщил Илон Маск, представляя квартальный отчет о состоянии бизнеса принадлежащей ему компании. Он также обвинил «яблочников» в том, что они якобы создали для себя «огороженный сад» и не хотят замечать, что происходит вокруг.

Почему-то с автомобилями Tesla у пользователей гораздо меньше проблем и ограничений, чем с обычными мобильными телефонами, планшетами или компьютерами Apple, говорит Маск. Видимо, это потому, что Apple давно живет своей жизнью, оторванной от реальности.



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