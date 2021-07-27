Вышел новый мобильный дом Pro-EV

На рынок вышел новый трейлер Pro-EV, разработанный в компании Living Vehicle. Это мобильный дом на колесах, который, однако, требует, чтобы его тянула за собой достаточно мощная автомашина, говорят специалисты.

Учитывая сложность текущего момента, презентацию провели в онлайн-режиме. Особенностью новинки является большое количество солнечных панелей, благодаря которым обеспечивается питание трейдера.

Еще один сюрприз от разработчиков состоит с том, что мощности солнечной генерации также хватит для подзарядки аккумулятора электромобиля. Итак, мы подошли к тому моменту, когда тяжеловесный прицеп является не столько обузой, сколько источником питания, способным заменить экологически небезопасные нефтепродукты и сэкономить деньги пользователям.