 

Вышел новый мобильный дом Pro-EV

27.07.2021, 21:16, Новости дня
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На рынок вышел новый трейлер Pro-EV, разработанный в компании Living Vehicle. Это мобильный дом на колесах, который, однако, требует, чтобы его тянула за собой достаточно мощная автомашина, говорят специалисты.

Учитывая сложность текущего момента, презентацию провели в онлайн-режиме. Особенностью новинки является большое количество солнечных панелей, благодаря которым обеспечивается питание трейдера.

Еще один сюрприз от разработчиков состоит с том, что мощности солнечной генерации также хватит для подзарядки аккумулятора электромобиля. Итак, мы подошли к тому моменту, когда тяжеловесный прицеп является не столько обузой, сколько источником питания, способным заменить экологически небезопасные нефтепродукты и сэкономить деньги пользователям.



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