 

Специалисты пояснили, как отключение интернет-связи влияет на продолжительность автономной работы смартфона

27.07.2021, 21:16, Новости дня
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Руководитель «Цифровых платформ» Арсений Щельцин советует россиянам не держать постоянно включенной на смартфоне функцию интернет-соединения. Это, по его словам, поможет значительно продлить время автономной работы гаджета до следующей подзарядки аккумулятора.

Мало того, что мобильный трафик у нас у всех ограничен, а при включенном интернет-соединении он постоянно расходуется впустую. Так еще и батарея садится раньше срока.

Проблема в том, что цифровое пространство в российских городах очень засорено. Оно изобилует свободными для общего доступа источниками сигналов. Толку от них в большинстве случаев ноль. Но аппарат постоянно определяется и даже иногда что-то скачивает. Кстати, не исключено, что в него так же свободно зайдет вредоносная программа.



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