Специалисты пояснили, как отключение интернет-связи влияет на продолжительность автономной работы смартфона

Руководитель «Цифровых платформ» Арсений Щельцин советует россиянам не держать постоянно включенной на смартфоне функцию интернет-соединения. Это, по его словам, поможет значительно продлить время автономной работы гаджета до следующей подзарядки аккумулятора.

Мало того, что мобильный трафик у нас у всех ограничен, а при включенном интернет-соединении он постоянно расходуется впустую. Так еще и батарея садится раньше срока.

Проблема в том, что цифровое пространство в российских городах очень засорено. Оно изобилует свободными для общего доступа источниками сигналов. Толку от них в большинстве случаев ноль. Но аппарат постоянно определяется и даже иногда что-то скачивает. Кстати, не исключено, что в него так же свободно зайдет вредоносная программа.