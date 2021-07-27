Агата Муцениеце порассуждала о перспективах рождения третьего ребенка: “Нет никаких ограничений”

Популярная актриса Агата Муцениеце недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась своими творческими и личными планами. В частности, знаменитость оценила перспективы рождения третьего ребенка.

Обсуждая с журналистом тему семьи, красавица, не так давно перешагнувшая тридцатилетний рубеж, отметила, что её дети, 8-летний Тимофей и 6-летняя Мия, растут удивительно быстро. При этом Агата Муцениеце упомянула, что, посматривая на недавно родивших знакомых, сама стала задумываться о третьем малыше. По мнению телезвезды, её дети скоро станут совсем взрослыми, поэтому вероятность очередной беременности для неё видится вполне реальной. “Сто процентов, со мной это тоже произойдет. Я молодая, прекрасная и по крайней мере одного ребенка еще рожу”, – заявила артистка.



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Стоит отметить, что Муцениеце весьма негативно относится к распространенному стереотипу, осуждающему рождение детей в возрасте “за 35”. “Мне кажется, нет никаких ограничений. Что может тебя остановить? Если хочется рожать – рожай”, – категорично отметила красотка. Впрочем, оценивая временные перспективы своего стремления, она упомянула, что пока очень занята работой: в частности, актриса сейчас снимается в очередном сезоне популярного сериала “Я знаю твои секреты”. К слову, знаменитость добавила, что пока у неё нет человека, с которым она была бы готова к созданию семьи.

Источник: 7days.ru