В Москве оштрафовали за полгода несколько тысяч говорящих по телефону водителей

Более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону без специальной гарнитуры, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, это «страшные цифры», заявили в столичном департаменте транспорта.

«Именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней», – говорится в сообщении в Teleram-канале ведомства.

Напомним, в Москве девушка сбила на авто троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже.

При этом сообщалось, что в момент ДТП подозреваемая могла отвлечься на телефон.

Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой.

Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции.

Автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит девушке и как исключить подобные трагедии в будущем.