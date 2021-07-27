«Единая Россия» призвала снизить давление контрольных органов на сельхозпроизводителей

Более 120 ярмарок для продажи сельхозпродукции без посредников открыто за последние дни в регионах, но работа по расширению возможностей реализации без наценок «борщевого набора» должна продолжиться, сообщил руководитель рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продукты, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

«Я бы хотел обратиться ко всем контрольно-надзорным органам, чтобы они снизили «пресс» с аграрного бизнеса, мест продажи и наоборот помогали при реализации продукции. Тем более продукция у нас свежая, часто быстро портящаяся, и надо как можно быстрее обеспечить ее продажу людям», – сказал парламентарий, его слова приводятся на сайте партии.

Он отметил, что сейчас идет обсуждение народной программы «Единой России» и рост цен на продовольственные товары – один из самых частых вопросов. Вице-спикер Госдумы напомнил, что президент Владимир Путин на совещании с правительством поддержал инициативы партии, которые позволят снизить стоимость на сезонные овощи уже в ближайшее время.

«Губернаторам поручено организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры и другие сельхозпроизводители смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства. В настоящее время уже практически во всех субъектах РФ созданы рабочие группы [«Единой России»]. Они вместе с профильными органами власти начали совместную работу по организации торговли и взаимодействию с торговыми сетями», – заключил парламентарий.

В деятельности рабочих групп «Единой России» по контролю за ценами на продукты питания действуют принимают участие более 300 региональных экспертов, главы регионов, депутаты фракций «Единой России» различных уровней, руководители агропромышленных комбинатов и крестьянских (фермерских) хозяйств. Они ведут мониторинг, обсуждают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между ретейлерами и производителями организуют встречи с представителями торговых сетей. Такие обсуждения прошли уже более чем в трети регионов.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволят в течение двух недель увидеть снижение стоимости на «борщевой» набор. Для координации работы по мониторингу цен организована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. Первые итоги реализации мер по снижению цен на сезонные овощи в партии намерены подвести в начале августа.