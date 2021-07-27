 

В консервах фуа-гра из Франции обнаружили фрагменты стекла

27.07.2021, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейская система быстрого оповещения по вопросам качества продуктов питания и кормов (RASFF) сообщила о наличии фрагментов стекла в консервах фуа-гра производства Франции.

В системе сообщили, что опасный продукт помимо Франции поставляли в Испанию, Бельгию, Данию, Швецию и Гонконг, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об утином фуа-гра в стеклянных банках, производимом компанией Rougie. В стране начали отзыв представляющей риск партии под номером 201014.103364.

Также об отзыве консервов объявило испанское агентство по безопасности пищевых продуктов (AESAN).

Ранее швейцарский концерн Nestle SA отозвал из продажи более 45 видов мороженого, причиной стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Испытатель рассказал о новых видах управляемого вооружения на Ми-28НМ

14.01 / Эксперты оценили вероятность задержания Навального после возвращения в Россию

30.11 / В ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем и гололед

01.07 / Явка в Москве превысила 53%

29.05 / Воздушное пространство для “Белавиа” закрывают с фашистской извращенностью – гендиректор авиакомпании

07.07 / В Калининграде задержали изготовителя поддельных документов о вакцинации

23.05 / Гинцбург рассказал о течении COVID-19 у привившихся от коронавируса

26.07 / Байден: США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке

29.08 / Китай призвал Европу укреплять всестороннее стратегическое партнерство

09.10 / Эпидемиолог назвал способы уберечься от коронавируса в транспорте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика