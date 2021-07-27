В консервах фуа-гра из Франции обнаружили фрагменты стекла

Европейская система быстрого оповещения по вопросам качества продуктов питания и кормов (RASFF) сообщила о наличии фрагментов стекла в консервах фуа-гра производства Франции.

В системе сообщили, что опасный продукт помимо Франции поставляли в Испанию, Бельгию, Данию, Швецию и Гонконг, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об утином фуа-гра в стеклянных банках, производимом компанией Rougie. В стране начали отзыв представляющей риск партии под номером 201014.103364.

Также об отзыве консервов объявило испанское агентство по безопасности пищевых продуктов (AESAN).

Ранее швейцарский концерн Nestle SA отозвал из продажи более 45 видов мороженого, причиной стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена.