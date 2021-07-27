 

После переноса столицы Ленинградской области Гатчину переименуют в Ленинград

27.07.2021, 20:51, Разное
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал указ о переименовании Гатчины в Ленинград. 

«Многие десятилетия столица нашей области де-факто находилась в другом субъекте федерации, в Санкт-Петербурге. В этом году мы наконец-то исправили это и перенесли все областные органы власти в Гатчину. В канун Дня Победы ко мне обратилась инициативная группа ветеранов с просьбой переименовать нашу новую столицу в Ленинград. И я сразу же поддержал эту идею. Во-первых, область у нас называется Ленинградская. Во-вторых, Ленинград – это символ стойкости, мужества и непоколебимости. Наконец, этим мы подчеркнём нашу верность историческим идеалам и преемственность с подвигом предков. Отмечу, что администрацией Гатчины был оперативно проведён опрос о переименовании города, подавляющее большинство жителей поддержали нашу инициативу. С 1 июля 2021 года официальное название Гатчины – Ленинград», – заявил Дрозденко.

После официального объявления о переименовании в Гатчине-Ленинграде прошли многотысячные митинги в поддержку инициативы губернатора. В городе уже начали менять дорожные указатели, на эти цели из бюджета выделено 100 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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