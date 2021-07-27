Как пить капучино и когда есть круассаны: 10 фактов об итальянском стиле жизни

Луиджи Маньи

1) Италия – это страна, которая существует как единое целое 160 лет. Она собрана из разных регионов, которые имеют свои истории и отличаются друг от друга. Поэтому итальянцы так сильно различаются между собой. Итальянцы из Неополя, Сардинии, Сицилии, Венеции – абсолютно разные.

2) Каждый итальянец может говорить хотя бы на одном диалекте – это идет из его региона, города, на котором говорят в семье с родственниками с самого детства. Это, можно сказать, другой язык, который окружающие и иностранцы могут не понимать, но внутри семьи на этом диалекте спокойно общаются.

3) Еда в Италии – священная вещь и важная тема. В Италии часто, иногда даже чересчур, много говорят о еде, потому что в нашей культуре она имеет большое значение – есть разные традиции, рецепты приготовления блюд, которые передаются из поколения в поколение. Иностранцам с нами сложно обсуждать правильность приготовления карбонары, например, пиццы или ризотто. Мы слышим об этом с самого детства от наших бабушек/дедушек, обо всех тонкостях и нюансах.

@pinch.moscow/4) Капучино – итальянский стиль кофе. Его пьют на завтрак, то бишь в первой половине дня, или могут выпить и в течение дня, но не мешая ни с чем. В Италии не принято пить его за обедом, ужином или запивать им пасту или пиццу.

5) Завтракают в Италии довольно просто. Обязательно пьют кофе – эспрессо или капучино – и едят что-то очень небольшое. Это может быть бискотти или круассан, что-то легкое, потому что привыкли, что обед – сытный и плотный примем пищи.

@uilliams.moscow6) В Италии, если вы зададите вопрос “Как ты? Как дела?”, зачастую, услышите в ответ “Bene!” (Хорошо/добро/славно), потому что итальянцы крайне оптимистичные люди. Вы не услышите в ответ “нормально” или “не очень”, а если да – то это значит, что кто-то болен.

7) Каждый цвет итальянского флага имеет значение: зеленый – надежда, белый – вера, красный – благотворительность.

8) В Италии люди, независимо от возраста, заботятся о том, как они выглядят. Думают как о внешней, так и внутренней красоте, здоровье, гармонии и чувстве собственного достоинства. Я родом из Милана, и тут мода и стиль особенно важны. Но, в то же время, во всем есть гармония, без лишней чрезмерности. Это касается и одежды, которая может быть недорогой и при этом фешенебельной, но также и состояния тела, кожи, маникюра, например.

9) 90% мужчин в Италии играют в футбол с детства. Все это делают с большим энтузиазмом и интересом. Вообще, заниматься спортом, необязательно футболом, это также заложено в нации. Многие плавают, ездят на велосипедах, играют в баскетбол.

10) Ну и, конечно, итальянца можно отличить по его манере говорить с экспрессией, с жестами рук. Заметнее всех жестикуляция развита у тех, кто живет на юге. Все потому, что люди яркого и страстного темперамента. Руки помогают выразить все чувства и эмоции, которые не всегда можно передать словами.