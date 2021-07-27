 

К 1 сентября 150 тыс. украинских детей получат от правительства финансовую помощь – спикер Зеленского

27.07.2021, 20:24, Новости дня
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“Правительство готовит постановление до 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким семьям готовить детей к первому звонку, к 1 сентября сложнее всего, поэтому чтобы облегчить им подготовку к началу учебного года правительство готово выделить по 2 тыс. грн на ребенка, не на семью”, – сказал он.

По данным спикера президента, финансовую помощь получат “до 150 тыс.” детей, “на это предусмотрено около 300 млн грн”.

“Постановление проходит последние согласования”, – подчеркнул Никифоров.

Контекст:

В июле 2020 года заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Соколовская говорила, что в стране более 218 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитывается почти 512 тыс. детей, более 60% таких семей – неполные.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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