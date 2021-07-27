 

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы – синоптик

27.07.2021, 20:24, Новости дня
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“Северные циклоны Elior и Dirk 28 июля на своих атмосферных фронтах будут носить ведрами дожди с грозами на значительную часть Европы… В Украину фронты также закинут дождиков”, – отметила Диденко.

Ближайшей ночью и завтра утром кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Со второй половины дня и вечером 28 июля дожди будут идти на западе и в центральных регионах страны.

В то же время синоптик отметила, что температура воздуха практически не изменится: +28…+33 ºC.

“Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа”, – добавила Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4721405767889364

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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