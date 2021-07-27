Куса: Переворот в Тунисе – удар по мифу Запада, что “арабская весна” принесла больше блага, чем хаоса

В Тунисе произошел конституционный переворот. Президент страны Каис Саид фактически захватил власть.

Ночью он объявил о приостановке работы парламента, увольнении премьер-министра, взятии на себя его полномочий и снятии неприкосновенности с депутатов. В столицу были введены войска.

По сути, это ва-банк. Кульминация политического кризиса, который тянется уже более года из-за конфликта в треугольнике спикер парламента – премьер-министр – президент.

В более глубоком смысле то, что произошло, – это удар по мифу о Тунисе как единственном успешном эксперименте периода “арабской весны”, демократии, которую не построили другие. Миф, который охотно раскручивали западные СМИ, утверждая, что “арабская весна” принесла больше блага, чем хаоса. Многим хотелось, чтобы из Туниса получился пример для подражания, какая-то анти-Сирия или анти-Ливия.

Но на выходе получилась слабая, парализованная постоянными склоками полудемократия, которая за 10 лет так и не сумела выйти из кризиса.

Надо сказать, что людям дерзкие маневры президента понравились. Многие разочарованы в своих политических лидерах и в “истеблишменте”, и уже давно ностальгируют по временам авторитарной стабильности, предсказуемости и ответственности.

Конечно, свергнутого Зина аль-Абиддина бен Али никто возвращать не хотел, он был политическим трупом, однако присущий тунисцам патернализм никуда не делся, как и желание вернуть благословенные времена ответственной и справедливой автократии (спасибо наследию Хабиба Бургибы).

Кроме того, Каиса Саида воспринимают как своего, “народного”, если можно так сказать, президента. Ведь его история многим зашла в свое время.

Неизвестный никому преподаватель, который вдруг стал президентом в пику традиционным политикам, благодаря своей популистской риторике в стиле “всех посадить” или “взять все и поделить”, только в интеллигентном ключе.

Для части населения Саид – это их человек, заброшенный десантом в систему, чтобы взять ее под контроль изнутри. И он таким образом выполняет задачу, поскольку другие методы оказались бесполезны.

А, ну и еще ситуация в Тунисе – это провал для исламистов “Ан-Нахды”, ставших главными победителями революции 2010–2011 годов. Все эти 10 лет они умело держались при власти, оставаясь одной из самых влиятельных и крупных партий в парламенте. Но закрепиться при власти им не удалось, и они растеряли часть политического капитала, а теперь действия президента могут перечеркнуть их скромные достижения.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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