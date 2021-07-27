 

В РФ представлены два монитора Huawei MateView

27.07.2021, 20:22, Новости дня
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Китайская компания-производитель электроники Huawei привезла в Россию две новые модели мониторов собственного изготовления. Речь идет о MateView GT, а также о флагманской версии устройства для просмотра MateView. Последняя отмечена наградой Red Dot Design Award, уточняют специалисты, говоря о качестве монитора.

Панель монитора MateView создана с использованием IPS-технологии. Размер диагонали экрана здесь составляет 28,2 дюйма. На ней отображается 98% цветов в диапазоне DCI-P3, а sRGB обеспечено на все сто процентов.

Рамки очень тонкие, отмечают представители компании Huawei. Она занимает почти все пространство фронтальной площади за исключением тех 6%, которые отведены под тонкую рамку. Толщина корпуса – всего 9 миллиметров.



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