 

Эксперт рассказал о главных признаках большого износа аккумулятора

27.07.2021, 20:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для большинства пользователей мобильных устройств большой неожиданностью становится «внезапный» выход из строй аккумулятора. Однако Дмитрий Рябинин из Mail.ru Group утверждает, что даже в самом обыкновенном смартфоне батарея подает четкие сигналы высокой степени износа еще задолго до того, как она откажет.

Если процесс деградации батареи проходит плавно, как и предусмотрено разработчиком, то после первых пятисот циклов зарядки она теряет примерно 20% своей емкости. А вообще, батарея смартфона должна выдерживать 2500 циклов.

Рассчитывать на большее не нужно, говорит эксперт. То вы точно сможете узнать, что аккумулятор находится на пределе, если он необычно быстро разряжается, а полностью зарядить его никак не удается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Ученые потеряли из виду самую большую черную дыру

10.07 / Украина заявила о завершении учений НАТО Sea Breeze-2021

25.06 / Доклад Госдепартамента: террористические группировки адаптируются и распространяются

13.10 / Главный санврач Украины объяснил, кого на COVID-19 должны тестировать бесплатно

22.11 / Ключевой проблемой процесса голосования “Опора” назвала фотографирование бюллетеней

02.12 / Подготовка Объединенной горно-химической компании к приватизации вышла на завершающую стадию

17.07 / Трамп объявил о масштабной регулятивной реформе

27.08 / Новейший российские десантные корабли получили возможность работать в Арктике

21.02 / На Украине футбольный тренер получил желтую карточку из-за языкового скандала

13.12 / В мире: Кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика