Эксперт рассказал о главных признаках большого износа аккумулятора

Для большинства пользователей мобильных устройств большой неожиданностью становится «внезапный» выход из строй аккумулятора. Однако Дмитрий Рябинин из Mail.ru Group утверждает, что даже в самом обыкновенном смартфоне батарея подает четкие сигналы высокой степени износа еще задолго до того, как она откажет.

Если процесс деградации батареи проходит плавно, как и предусмотрено разработчиком, то после первых пятисот циклов зарядки она теряет примерно 20% своей емкости. А вообще, батарея смартфона должна выдерживать 2500 циклов.

Рассчитывать на большее не нужно, говорит эксперт. То вы точно сможете узнать, что аккумулятор находится на пределе, если он необычно быстро разряжается, а полностью зарядить его никак не удается.