Доктора сообщили о действенных способах снизить холестерин

Доктора рассказали, что холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) повышает риски болезней сердца. Специалисты напомнили о существовании действующих способов, чтобы его снизить.

Для нормального функционирования организма нужен холестерин. Люди с высокими показателями ЛПНП используют различные диеты, стараясь изменить образ жизни, чтобы скорректировать показатели, которые снижаются постепенно, а не через пару дней после перемен в жизни. Эксперты рекомендуют обращаться к докторам, если через 12 недель после трансформации образа жизни показатели не изменились.

Для отменного здоровья люди должны придерживаться сбалансированной диеты. Во многих продуктах есть холестерин, но в некоторой пище его много. Благодаря исследованиям исследователи предположили, что если люди получают холестерин с едой, то показатели в крови значительно не увеличатся. Чтобы иметь здоровый уровень ЛПНП, необходим сбалансированный рацион. Нужно есть овощи, фрукты, белки, цельно зерновые продукты и ограничить еду с большим количеством сахара и насыщенных жиров.

Также врачи советуют людям поддерживать здоровый вес. Они считают, что стоит придерживаться диапазона ИМТ, благодаря этому можно снизить уровень холестерина и уменьшить риски болезней сердца. Нужно сочетание здоровой еды и физической активности. Благодаря упражнениям тренируется сердце, а организм избавляется от ЛПНП. В неделю человеку нужно 150 минут активности средней интенсивности. Также уменьшить уровень холестерина поможет отказ от спиртных напитков и курения.

Источник: profile.ru