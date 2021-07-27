Ученые сравнили роль клеточного иммунитета и антител в борьбе с коронавирусом

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы противодействия COVID-19 различных защитных механизмов в организме человека. На основании результатов исследователи провели сравнение эффективности против коронавируса антител и структуры клеточного иммунитета.

Как объяснили ученые, представляющие Национальный институт аллергии и инфекционных болезней (США), клетки Т-лимфоцитов класса CD8+ осуществляют прямую атаку инфицированных коронавирусом клеток и уничтожают их, а CD4+, в свою очередь, провоцируют появление иммунного ответа, проводя распознавание патогена и секретируя цитокины. Таким образом традиционно обеспечивается защита человеческого организма при поражении его вирусом за счет клеточного иммунитета. К процессу исследования медики привлекли специально выращенных макак-резусов и, используя стандартные реагенты, вызвали ослабление у животных выработки вышеупомянутых Т-лимфоцитов. На протяжении полутора месяцев после начала эксперимента специалисты проводили мониторинг динамики развития заболевания у обезьян: брали мазки из носа, глотки и прямой кишки, делали бронхоскопию. По истечении шести недель макакам сделали анализ крови для выявления реакции иммунной памяти. В итоге выяснилось, что показатель тяжести заболевания COVID-19 не зависел от состояния Т-клеток – приматы с сильным истощением Т-лимфоцитов демонстрировали наличие таких же мощных реакций иммунной памяти на вторую инфекцию.

По словам ученых, подобная динамика стала неожиданной для экспертов, среди которых были иммунологи, вирусологи и разработчики вакцин. “Мы обнаружили, что у нас действительно хорошие реакции памяти независимо от того, истощили мы Т-клетки или нет. В основном, мы обнаружили очень сильные вируснейтрализующие антитела – наиболее важные агенты в борьбе с инфекцией”, – добавил руководитель исследования Ким Хасенкруг.

Объясняя механизм защиты организма против коронавируса, медик отметил, что наличие ответа памяти значительно увеличивает скорость иммунного ответа и контроля над вирусом. В этом и заключается “секрет” эффективности прививки: при обнаружении телом вирусного патогена, следующая “встреча” с ним автоматически провоцирует возникновение более быстрого и сильного иммунного ответа. “Теперь мы знаем, что наиболее важными для защиты от коронавируса являются антитела, а не ответ Т-клеток”, – резюмировал специалист. Авторы исследования выразили надежду, что ряд полученных ими результатов сыграет немаловажную роль при разработке препаратов нового поколения для вакцинации и терапии SARS-CoV-2. Материалы научной работы были опубликованы journals.asm.org.

Источник: ria.ru