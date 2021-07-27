 

ЦИК РФ исключил Булыкина из федерального списка партии “Родина”

27.07.2021, 20:14, Разное
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Центризбирком РФ исключил футболиста Дмитрия Булыкина из федерального списка партии “Родина”. Как рассказал журналистам сам Дмитрий, причиной исключения назвали владение иностранными акциями. Но, по словам футболиста, на момент подачи документов на регистрацию в ЦИК, никаких иностранных финансовых документов у него уже не было.

“До того, как я подал документы на регистрацию в ЦИК, у меня были иностранные акции. Но я уважаю законы своей страны, тем более что игнорировать требования под угрозой снятия кандидатуры — глупо!” – заявил Булыкин.

Однако, ЦИК это во внимание не принял. Как отмечает Дмитрий, на данный момент доводы Центризбиркома по его исключению не убедительны. По его мнению ЦИК допустил ошибку.

“Я благодарен партии “Родина”, которая меня поддерживает. Честные выборы должны состоятся. Если нет, то я буду бороться за свое конституционное право быть избранным. Мы идем в Верховный суд. Огромное количество людей сопереживает мне. Это реальная сила! Спасибо вам!” – заявил футболист.

Дмитрий Булыкин – российский футболист-нападающий, мастер спорта России по футболу. Выступал в российских “Локомотив” и “Динамо”, а также в леверкузенском “Байер 04”, бельгийском “Андерлехте” и нидерландском “Аяксе”.



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