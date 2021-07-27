Диетолог назвал продукты, которые опасно есть в жару

В жаркую погоду не стоит есть соленья, соленые сыры и различного рода копчености, поскольку эти продукты задерживают жидкость в организме, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

«В жару я бы крайне не рекомендовал есть солености, различные копчености, в том числе копченые мясо и рыбу, потому что именно из-за такого рода продуктов идет задержка жидкости. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией это может привести к кризу (неотложное тяжелое состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления, – Прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Гинзбург.

Из молочных продуктов врач не советует есть насыщенно соленые сыры, а также предлагает исключить или вывести из рациона колбасные изделия, поскольку это тоже продукты «не для жары».

«В жару хороши рыбка, кисломолочные, можно крупы и очень хороши овощи, фрукты, ягоды, легкие фруктовые десерты, салаты, которые можно заправлять маслами, например, оливковым или льняным. Летом еда должна быть легкой, чтобы лишней раз не нагружать организм», – заключил диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД посоветовала россиянам отказаться от мясных тяжелых блюд, вроде шашлыка, и отдать предпочтение овощам, фруктам, ягодам, кисломолочным продуктам и рыбе.