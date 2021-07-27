Овечкин объявил о подписании нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт с российским нападающим Александром Овечкиным, об этом сообщил сам игрок в Twitter.

«Я возвращаюсь, Вашингтон», – приводит его сообщение РИА «Новости». При этом на сайте клуба сообщается, что контракт рассчитан на пять лет и 47,5 млн долларов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, с 28 июля он мог стать неограниченно свободным агентом. Российский форвард трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, в 2008 году стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В 2018 году Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли в составе клуба. Россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги с 730 шайбами и отстает на один гол от находящегося на пятой строчке Марселя Дионна, лидирует Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин не сможет сыграть за сборную РФ на чемпионате мира из-за большого количества повреждений.