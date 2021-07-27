 

Овечкин объявил о подписании нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз»

27.07.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт с российским нападающим Александром Овечкиным, об этом сообщил сам игрок в Twitter.

«Я возвращаюсь, Вашингтон», – приводит его сообщение РИА «Новости». При этом на сайте клуба сообщается, что контракт рассчитан на пять лет и 47,5 млн долларов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, с 28 июля он мог стать неограниченно свободным агентом. Российский форвард трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, в 2008 году стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В 2018 году Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли в составе клуба. Россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги с 730 шайбами и отстает на один гол от находящегося на пятой строчке Марселя Дионна, лидирует Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин не сможет сыграть за сборную РФ на чемпионате мира из-за большого количества повреждений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Предстанет ли Лукашенко перед Международным судом в Гааге? 

14.07 / Рябцева обвинила Яшина и его друга в сексуальном насилии

12.08 / Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

17.05 / Илон Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом

05.01 / Маляр: Если Шеремета действительно убили белорусские спецслужбы, то это уже вообще. Это, извините, не “Моссад” и не МI6

17.04 / Россия не видит другого пути решения вопроса, только войны. А Украина никогда не нападала – Кравчук

05.09 / Трамп: Сербия и Косово договорились о нормализации экономических связей

16.12 / Медсестру осудили за жестокое обращение с детьми в Новосибирске

13.08 / Суд Бугульмы повторно оправдал отца по делу о насилии над дочерью

08.06 / Apple анонсирует новую версию операционной системы iOS 15

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика