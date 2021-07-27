В Смоленской области по нацпроекту отремонтируют 250 км дорог

Дороги приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) до 1 октября 2021 года. В Смоленске ремонт пройдет на 13 участках протяженностью 7,8 км, информирует во вторник пресс-служба правительства Смоленской области.

«В нынешнем году на реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено порядка 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей – средства областного бюджета. Планируется отремонтировать 40 объектов протяженностью 249,1 километра», – цитирует пресс-служба слова и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству региона Дмитрия Сулимова, информирует ТАСС.

Он уточнил, что в Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, а также 1-й Краснинский переулок, проспект Строителей, улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская.

«Все дорожные работы должны быть завершены в рамках строительного сезона к 1 октября. Также прошу в дальнейшем при проведении подобного комплексного ремонта автодорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы сроки замены инженерных коммуникаций не затягивались», – приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в РФ до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.