Мнение: Крючок для Зеленского

Крючок для Зеленского

Дело о срыве операции по захвату бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии продолжает кошмарить окружение Зеленского. Они бы и рады его похоронить и забыть, но политические оппоненты не дают. Покуда официозные СМИ всячески делают вид, что «дела вагнеровцев» не существует, СМИ, связанные с Порошенко, всячески муссируют это дело через призму предательства в окружении Зеленского, прозрачно намекая, что обвинения бывшего начальника ГУР МОУ о наличие «предателей» в окружении Зеленского должны быть срочно расследованы.

Отсюда и попытки запустить официальное расследование на Украине, которое может привести к отставке Ермака и обвалу рейтингов Зеленского. Разумеется, тут не все так просто для Порошенко. Еще весной должен был выйти опус от «Беллингкет» про «вагнеровцев» в Белоруссии, где должны были затронуть тему виновных в провале операции с украинской стороны. Если помните, тогда агент СБУ Гордон бахвалился, что скоро выйдет такая информационная бомба, что все будут просто в шоке. По всей видимости, содержание фильма более-менее совпадало с теми обвинениями, которыми бросается Порошенко, но, что более опасно для Зеленского, оно легализовывало эти обвинения на Западе и транслировало бы в мейнстрим сообщение, что в окружении Зеленского есть агенты Кремля, которые сливают российским спецслужбам самую секретную информацию, которая касается в том числе и операций западных спецслужб, которые принимали участие как в подготовке операции по захвату «вагнеровцев», так и в попытках свержения Лукашенко в целом.

Поэтому еще весной Зеленский был вынужден договариваться о том, чтобы фильм «Беллингкет», обвиняющий его администрацию, не выходил. И в итоге он так и не вышел. Неизвестно, во что это обошлось самому Зеленскому и его окружению, но определенная цена наверняка была уплачена, раз фильм в первоначальной редакции так и не вышел до сих пор. Разумеется, «Беллингкет» в очередной раз подтвердила свои связи с британскими спецслужбами, показав, что никакие это не «объективные журналисты-расследователи», а часть структуры информационной войны. Пока была одна конъюнктура, «честные журналисты-расследователи» сделали один фильм. Когда конъюнктура поменялась, продукт «объективной журналистики» положили на полку, пообещав выпустить другую версию фильма, которая будет исправлена в угоду все той же конъюнктуре. Про очередной фейл Гордона, который обещал информационную бомбу, а получил на выходе очередной пшик на уровне флешки из Гааги, уже даже и говорить не приходится, насколько все привыкли к тому, что СБУшный флюгер периодически не угадывает дуновения западных ветров.

Сама же история с «вагнеровцами», которая для России, да и для Белоруссии давно закончилась, для Украины продолжается, превратившись в своеобразный крючок, на который подцепили окружение Зеленского. Собственно, в этом и состоит главное и долгосрочное последствие операции, которую начали планировать еще при Порошенко. Естественно, не предполагалось что все закончится именно так, но для Порошенко всё обернулось более чем удачно. Он теперь рассказывает, что уж при нем-то всех шпионов переловили, а «вагнеровцев» бы задержали, не то, что при Зеленском. Зеленский же лишь подтвердил, что зиц-председатель Украины большим умом не отличается, вписавшись в не им придуманный блудняк и получив из-за него проблемы как внутри Украины, так и за ее пределами.

В принципе, для США и Британии эта история очень выгодна, так как, манипулируя угрозой раскрутки этой истории на Западе с последующей дискредитацией Зеленского, на него можно оказывать давление с целью получения различных уступок, что мы регулярно и наблюдаем весь последний год, когда Зеленский окончательно стал «мистер чего-изволите», выполняя практически все требования Запада и полностью вписавшись в фарватер того курса против РФ, который проводят США и Британия. И вполне понятно, что фильм «Беллингкет», обвиняющий Зеленского в текущих условиях, просто лишает хозяев «Беллингкет» одного из инструментов воздействия на Зеленского. Поэтому фильм до сих пор не вышел, а в первоначальном варианте и не выйдет. Политическая целесообразность – она такая.

Ввиду этого перспективы Порошенко без прямой поддержки Запада раскрутить уголовное дело по «вагнеровцам» против Зеленского не очень велики, так как при желании Зеленский может плевать на решения судов (как он это делает в ситуации с Конституционным судом, где он постоянно нарушает украинские же законы), а продавить эти решения без прямой поддержки Запада у Порошенко не получится. Пока Зеленский послушен и покладист, подобный статус-кво и будет сохраняться.

В силу этой зависимости Зеленского, не стоит удивляться текущему отношению администрации Байдена к нему. Окрики из Вашингтона, отправка на Украину второстепенных чиновников, договоры о «Северном потоке» без учета Украины, переносы назначенных переговоров и т.п. – все это показывает, что США прекрасно понимают реальное место Зеленского на Украине и не считают нужным имитировать большой интерес в общении с ним, а наоборот – периодически наглядно демонстрируют, что не считают Зеленского хоть сколь-нибудь равным партнером, даже для видимости.

Отсюда и поток осуждений действий США в Киеве, а также угрозы развернуться в сторону Китая. Разумеется, все это истерика, и никакого разворота в сторону Китая не будет. Как обычна, вся вербальная фронда закончится после первого телефонного звонка из Вашингтона, где Зеленскому напомнят, что есть целый ряд чувствительных вопросов, которые могут негативно сказаться даже на перспективах досидеть первый президентский срок. Поэтому Зеленский, радостно виляя хвостиком, терпеливо будет ожидать недолгого визита в Белый дом в конце августа, хотя ранее верному песику обещали такую встречу в июле. Иного выхода у Зеленского все равно нет.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/kryuchok-dlya-zelenskogo/ – цинк

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