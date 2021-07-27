Июль, веранда, маникюр, бокальчик – Личное мнение

Оказалось, у бывшего Бузовой — отличное чувство юмора.



Фото: Соцсети

Дава записал видео, в котором постебался над пьющими дамами.

Кто вам вспомнился при просмотре?

https://t.me/lenamiro/9338

Я вот сразу подумала о гОленьке, у которой то язык в эфире заплетается, то она шатается на собственном концерте, то валится на пол в танце, а наутро записывает видео-обращение, уверяя народ, что:

а) она была трезва,

бэ) вы не умеете веселиться и ей завидуете.

https://t.me/lenamiro/9337

Кстати, Дава — не единственный мужик гОленьки, который обвинил её в нежных отношения с бутылкой.

Процитирую Тарасова.

Она плачет? По-моему, она перепила просто.7дней.ru

А ведь как же невинно всё начиналось. Почти по Блоку.

Июль, веранда, маникюр, бокальчик.

А потом — хоба! — и ты превращаешься в женщину трудной, вот прям очень трудной судьбы.



Фото: Соцсети

И только в уютных иллюзиях собственного Инстаграма ты остаёшься всё той же блондинкой с чётким овалом лица и ясным взором, а в жизни — ну, там всё очень жестко и очень честно: как в коллаже справа.



Фото: Соцсети

Даву прошу пожалеть Бузову и перестать её мочить. Страшно даже представить, сколько ты с ней натерпелся, но притормози: упавших не добивают.

Оля уже сидит в одном уголке с Волочковой. Не надо её добивать своими видосиками.

А Оле хочу пожелать перестать. Тупо перестать.

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