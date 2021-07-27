Июль, веранда, маникюр, бокальчик – Личное мнение
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Оказалось, у бывшего Бузовой — отличное чувство юмора.
Фото: Соцсети
Дава записал видео, в котором постебался над пьющими дамами.
Кто вам вспомнился при просмотре?
https://t.me/lenamiro/9338
Я вот сразу подумала о гОленьке, у которой то язык в эфире заплетается, то она шатается на собственном концерте, то валится на пол в танце, а наутро записывает видео-обращение, уверяя народ, что:
а) она была трезва,
бэ) вы не умеете веселиться и ей завидуете.
https://t.me/lenamiro/9337
Кстати, Дава — не единственный мужик гОленьки, который обвинил её в нежных отношения с бутылкой.
Процитирую Тарасова.
Она плачет? По-моему, она перепила просто.7дней.ru
А ведь как же невинно всё начиналось. Почти по Блоку.
Июль, веранда, маникюр, бокальчик.
А потом — хоба! — и ты превращаешься в женщину трудной, вот прям очень трудной судьбы.
Фото: Соцсети
И только в уютных иллюзиях собственного Инстаграма ты остаёшься всё той же блондинкой с чётким овалом лица и ясным взором, а в жизни — ну, там всё очень жестко и очень честно: как в коллаже справа.
Фото: Соцсети
Даву прошу пожалеть Бузову и перестать её мочить. Страшно даже представить, сколько ты с ней натерпелся, но притормози: упавших не добивают.
Оля уже сидит в одном уголке с Волочковой. Не надо её добивать своими видосиками.
А Оле хочу пожелать перестать. Тупо перестать.
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Источник: Лена Миро
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