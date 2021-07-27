 

SMS-голосованием выберут больницу, которую посетит с рабочим визитом премьер-министр

27.07.2021, 19:51, Разное
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Тысячи медицинских учреждений России обратились к главе правительства с просьбой посетить их с рабочим визитом. Поводом послужила служебная поездка премьер-министра в Ульяновскую область. Увидев плачевное состояние областной детской клинической больницы, Мишустин пообещал помочь с ремонтом приемного отделения.

26 июля премьер-министр подписал распоряжение о выделении почти 204 миллионов рублей на оснащение детской больницы в Ульяновске. Кроме ремонта, медучреждение планирует потратить деньги на покупку аппарата МРТ и установку памятника-бюста Михаилу Мишустину.

Как сообщили в пресс-службе правительства, бюджет РФ позволяет премьер-министру посещать региональные больницы не чаще одного раза в шесть месяцев. Кроме того, Михаил Мишустин оказался очень чувствительным и легкоранимым человеком. Подобные визиты настолько плохо отражаются на душевном состоянии премьер-министра, что потом ему приходится несколько недель проходить курс психологической реабилитации.

Учитывая большое количество приглашений, среди медучреждений будет организован конкурс. Для участия в нем, персоналу больницы необходимо будет прислать небольшой видеоролик и перевести на счет правительства 50 рублей для покрытия организационных расходов.

Из всех заявок специальное жюри отберет десять лучших видеообращений, которые покажут в специальном шоу на «Первом канале». Во время эфира телезрители с помощью смс-голосования и определят, какую именно больницу посетит премьер-министр в следующий раз.

Руководство телеканала заверило, что вся процедура отбора будет проходить абсолютно прозрачно и честно.

«Нам уже поступили жалобы, что больницам предлагают «платные консультации», которые якобы «значительно увеличат шансы на попадание в телефинал». Назывались суммы до 500 тысяч рублей. Если факты подтвердятся, то мы готовы изменить процедуру и выбирать победителя среди всех участников по принципу Спортлото: с помощью шаров и барабана», — сообщил главный редактор «Первого канала» Константин Эрнст.

Следующий рабочий визит Мишустина в больницу планируется в январе 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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