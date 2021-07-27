 

Мнение: О фразе дня с Украины

27.07.2021, 19:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот говорят, эта фраза сделала мой день. Но чаще всего бывает так, что уже на следующий день её не вспомнить. Тут – не так. Тут уже второй день под впечатлением.

Знатный украинец Михаил Саакашвили «отличился». Да ещё как!

Намедни, сложив воедино богатую Украину, нищую Россию и завистливого Путина, он выдал в эфир та-а-акое…

А вот сейчас особо важное значение в мире приобретает водород, причем, не просто водород, а «зелёный водород». Украина имеет все возможности занять ведущую роль на этом рынке. И вот почему #Путин стремится захватить и отобрать у Украины Причерноморье – там огромные, богатейшие залежи «зелёного водорода».
Да, залежи «зелёного водорода» – это шедевр!

Если что, «зелёный водород» – обычный Н2, получаемый в процессе электролиза пресной воды, при условии, что электричество для него производится из возобновляемых источников, под которыми в Европе чаще всего подразумеваются солнце и ветер. Но ГЭС тоже сойдут.

И вот такой уровень познания сейчас влияет на украинскую политику.

Это, конечно, смешно. Но не сквозь слёзы ли такой смех?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / Почему не стоит отказывать себе в массаже лица: весомые причины и как часто его можно делать

17.11 / В 2021 году в России увеличат доплаты к пенсиям

29.09 / Шеф-повар назвал популярные, но вредные для пищеварения сочетания продуктов

16.05 / Украсят помещение и очистят воздух от токсинов: лучшие комнатные растения

02.11 / Мнение: ФС. Эпилог 2 и З. Материал теста 21

12.02 / Мнение: Культурная революция

26.10 / КПРФ договорилась о покупке Либертарианской партии России

26.06 / Скандалы: Зачем вам, Аркадий, чужая земля?

18.06 / Алла Бут привлекла к освобождению мужа сильных американских адвокатов

10.05 / Мой прадед по крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика