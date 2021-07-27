Мнение: О фразе дня с Украины

Вот говорят, эта фраза сделала мой день. Но чаще всего бывает так, что уже на следующий день её не вспомнить. Тут – не так. Тут уже второй день под впечатлением.

Знатный украинец Михаил Саакашвили «отличился». Да ещё как!

Намедни, сложив воедино богатую Украину, нищую Россию и завистливого Путина, он выдал в эфир та-а-акое…

А вот сейчас особо важное значение в мире приобретает водород, причем, не просто водород, а «зелёный водород». Украина имеет все возможности занять ведущую роль на этом рынке. И вот почему #Путин стремится захватить и отобрать у Украины Причерноморье – там огромные, богатейшие залежи «зелёного водорода».

Да, залежи «зелёного водорода» – это шедевр!

Если что, «зелёный водород» – обычный Н2, получаемый в процессе электролиза пресной воды, при условии, что электричество для него производится из возобновляемых источников, под которыми в Европе чаще всего подразумеваются солнце и ветер. Но ГЭС тоже сойдут.

И вот такой уровень познания сейчас влияет на украинскую политику.

Это, конечно, смешно. Но не сквозь слёзы ли такой смех?

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