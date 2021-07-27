Свадьба Китти Спенсер и Майкла Льюиса: необычный торт, фейерверк, Мэй Маск и Пикси Лотт в числе гостей

В минувшие выходные старшая дочь Чарльза Спенсера и племянница покойной принцессы Дианы30-летняя Китти Спенсер вышла замуж. Ее избранником стал 62-летний южноафриканский миллиардер Майкл Льюис. Вчера мы уже рассказали, что свадебная церемония прошла в Италии, на вилле Альдо Брандини, старинном палаццо под Римом, в городке Фраскати. Церемония началась в 18:00 по местному времени. Невеста, будучи официальным амбассадором бренда Dolce & Gabbana, блистала в роскошном платье бренда, сшитом специально для нее. Также за все время свадьбы, которая продлилась несколько дней, включая девичник, прием накануне росписи и праздничный банкет, невеста предстала в шести нарядах – детально вы можете рассмотреть их в специальном материале HELLO.RU.

В отличие от свадеб королевских особ, эта не освещалась широко в СМИ самими молодоженами, поэтому журналисты продолжают собирать информацию о празднике по крупицам. Несколько часов назад Китти поделилась новыми кадрами с финальной примерки платья, в котором она отправилась под венец. На черно-белых снимках она стоит посреди залы старинного дворца, а шлейф платья расстилается практически на всю комнату.

За последние пару дней журналистам удалось выяснить еще несколько интересных подробностей: так, перед замужеством Китти Спенсер приняла веру своего супруга, состояние которого оценивается в 100 миллионов долларов. Хотя на своей первой жене Майкл женился по православным традициям – от этого брака у миллионера есть трое взрослых детей. Об этом факте СМИ писали еще в феврале, но официального подтверждения тому не было. До свадьбы она, как и вся ее семья, исповедовала англиканство.

Торжество шло, почти что по русской традиции, три дня: гости начали съезжаться в Рим еще в пятницу. Причем одними из первых прилетели сестры Китти, Элиза и Амелия. Девушки гуляли по городу, ели в лучших ресторанах и фотографировались на фоне местных достопримечательностей.

На самой же свадьбе присутствовали сотни знаменитых гостей, в том числе британская певица Пикси Лотт, модель и мама Илона Маска Мэй Маск, звезда реалити-шоу “Золотая молодежь Челси” Марк-Фрэнсис Вэнделли, сестры Китти — близнецы Элиза и Амелия Спенсер, взрослые дети жениха от первого брака и другие. Кстати, в нарядах Dolce & Gabbana на свадьбе и девичнике гуляли многие гостьи и подружки невесты.

В сторис кадрами с праздника поделились модели Марпесса Хеннинк и Оливер Чешир, дизайнер Джейд Холланд Купер, владелец PR-компании Command Entertainment Group Саймон Хак, британский телеведущий Марк-Фрэнсис Ванделли, фотограф Герман Ларкин (он же автор фотографий Китти в платьях), а также Эмма Клэр Тинн, маркиза Бата (урожденная МакКвистон) – первая темнокожая маркиза Великобритании.

Мэй Маск Пикси Лотт Саймон Хак Петр Кржимовски

Оливер Чешир Марк-Фрэнсис Ванделли Сабрина Эльба Эмма Клэр Тинн, маркиза Бата Герман Ларкин Джейд Холланд Купер