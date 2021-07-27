Зеленский готов к встрече с Путиным ради прекращения стрельбы на Донбассе, но у Кремля цели другие – ОПУ

“Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называет его ненастоящим, но стоит посмотреть на цифры. За предыдущий период, то есть за год до 27 июля 2020 года, – более 4 тыс. обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последний год, то есть с 27 июля 2020 года до теперь, – 2 тыс. обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем в три раза меньше раненых”, – сказал он.

Никифоров отметил, что Зеленский недоволен этими цифрами.

“Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все для этого возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандском формате, и лицом к лицу с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. Очевидно, в Кремле цели немного другие”, – объяснил спикер Зеленского.

По его словам, “именно мир остается главным приоритетом президента”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 26 июля, на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня.

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