 

Минюст Украины продает на аукционе два арестованных пассажирских самолета Boeing

27.07.2021, 19:30, Новости дня
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Первый лот – Boeing 737-500 1990 года выпуска. Он может перевозить 114 пассажиров. Стартовая цена этого самолета – 26,8 млн грн.

Второй выставленный на продажу самолет – DC-9-83 (MD-83) производства компании McDonnell Douglas-Boeing. Его изготовили в 1991 году, а цена стартует от 13,8 млн грн. Этот самолет может перевозить 170 пассажиров.

Аукционы запланированы на 5 августа. Самолеты сейчас находятся на территории аэропорта “Борисполь”.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1241877629567245

На сайте аукциона отмечается, что самолеты находятся в ипотеке и принадлежат одному должнику на основании ипотечного договора от 2018 года. В июне 2020 года они были арестованы.  

Контекст:

Верховная Рада на заседании 16 июля приняла во втором чтении законопроект №3360-1, который позволяет продавать на онлайн-аукционе арестованное имущество. Это будет касаться всего имущества, подлежащего конфискации в пользу государства, включая ценные бумаги, ювелирные и бытовые изделия.  Продавать имущество могут на электронном аукционе или по фиксированной цене.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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