 

Обновления iOS 14.7.1 устранили баги в работе с умными часами Apple Watch

27.07.2021, 19:28, Новости дня
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Представители компании Apple сообщили, что в последнем обновлении операционной системы iOS 14.7.1 наконец-то был исправлен баг, не позволявший нормально разблокировать наручный смарт-гаджет. Теперь умные часы Apple Watch работают нормально, отмечают специалисты.

Аналогичный пакет iPadOS 14.7.1 вышел и для планшетов «Яблочной» компании, утверждает разработчик. Как обычно, обновления также улучшили систему безопасности.

Напомним, что обновление пришлось выпустить спустя всего-то неделю после выхода iOS 14.7. Новая версия операционной системы позволила обеспечить поддержку внешнего аккумулятора MagSafe, которые связаны с устройствами по беспроводной системе. Однако, как видим, не обошлось без проблем.



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