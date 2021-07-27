В компании MediaTek объявили о начале производства нового процессора для мощных планшетов

В глобальной сети анонсирован выпуск нового флагманского процессора Kompanio 1300T. Как сообщают представители компании-разработчика MediaTek, данный чип предназначен для работы в системе мощных планшетов.

При этом поддержка беспроводной связи пятого поколения воспринимается как штатное условие. Разработчики также сообщили, что процессор создан по техпроцессу 6 нм. Он содержит восемь вычислительных ядер.

С новым процессором на планшетах можно использовать экраны с частотой обновления картинки 120 Гц. Разрешающая способность составит до 2560 на 1600 пикселей. Кроме того, устройство нормально совмещается и искусственным интеллектом. Производитель обещает еще целый ряд существенных улучшений.