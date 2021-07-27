 

В компании MediaTek объявили о начале производства нового процессора для мощных планшетов

27.07.2021, 19:28, Новости дня
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В глобальной сети анонсирован выпуск нового флагманского процессора Kompanio 1300T. Как сообщают представители компании-разработчика MediaTek, данный чип предназначен для работы в системе мощных планшетов.

При этом поддержка беспроводной связи пятого поколения воспринимается как штатное условие. Разработчики также сообщили, что процессор создан по техпроцессу 6 нм. Он содержит восемь вычислительных ядер.

С новым процессором на планшетах можно использовать экраны с частотой обновления картинки 120 Гц. Разрешающая способность составит до 2560 на 1600 пикселей. Кроме того, устройство нормально совмещается и искусственным интеллектом. Производитель обещает еще целый ряд существенных улучшений.



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