 

Эксперты назвали самую простую и полезную кашу на завтрак

27.07.2021, 19:26, Разное
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Специалисты рассказали о полезной и простой каше на завтрак, в которой отсутствует глютен. Они заявили, что кукурузная каша должна быть в рационе каждого человека.
Крупа такого злака есть различного помола: при мелком – она мягкая, а при крупном – твердая. Такое блюдо имеет много преимуществ и полезных качеств. В кукурузе есть клетчатка и белок, которые дают ощущение насыщения. Клетчатка нужна для пищеварения и для кишечных бактерий. Если каша готовится на молоке, то она стает еще ценнее.

В кукурузной каше нет глютена, поэтому людям, которые имеют целиакию и чувствительность к глютену, стоит употреблять ее чаще. Но перед употреблением специалисты советуют смотреть ингредиенты на наличие иных добавок.

Простые углеводы способны расщепляться быстро, вызывая резкие скачки сахара в крови, а сложные углеводы перевариваются медленно, поддерживая устойчивый уровень глюкозы. Поленту относят к сложным углеводам, потому она так полезна. Также в каше мало жиров, и ее можно вводить в рацион людям с проблемами сердца. Для понижения употребления насыщенных жиров необходимо варить кашу на воде, масле или бульоне.

Источник: profile.ru



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