Специалисты рассказали о симптомах, сигнализирующих о наличии камней в почках

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27.07.2021, 19:26, Разное
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Риски появления камней в почках увеличивают разные факторы – лишний вес, прием препаратов и несбалансированный рацион. Специалисты напомнили о симптомах, которые сигнализируют о наличии камней в почках.
Главная функция почек – это регулирование уровня жидкости и химических средств, очистка крови и контролирование баланса кальция, натрия, калия в крови. Чаще всего камни появляются из-за повышенной концентрации кальция, а склонность к их формированию увеличивается из-за определенных факторов.

Появиться проблема может из-за низкого объема мочи, так как человек употребляет мало воды, и организм получает плохое гидратирование, а почки не способны растворить все, что через них проходит. Несбалансированное питание тоже влияет на образование камней. Также фактором появления проблемы является лишний вес, воспаление кишечника, прием определенных препаратов, наследственность.

Существуют признаки патологии – это боль в животе, спине, в паху, яичках, высокая температура, потливость, рвота и плохое самочувствие, появление крови в моче. В определенных случаях камень может заблокировать мочеточечник, что ведет к присоединению инфекции почек, которая сопровождается специфической симптоматикой. Высокая температура может сочетаться с ознобом, человек ощущает сильную усталость и слабость, появляется диарея и неприятно пахнущая моча. Если появляются такие симптомы, то следует срочно обратиться к доктору.

Источник: www.medikforum.ru



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