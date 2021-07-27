 

Ученые: Ожирение у матерей может спровоцировать психические расстройства у их детей

27.07.2021, 19:26, Разное
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Финские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили зависимость психического состояния детей от показателей ИМТ родивших их матерей. Выяснилось, что наличие у женщин ожирения может в будущем спровоцировать ряд психических расстройств у их наследников.
В процессе исследования ученые, представляющие Университет Хельсинки (Финляндия), провели анализ динамики развития здоровья 68,5 тысяч детей, рожденных в шотландском Абердине в период с 1950 по 1999 годы. Результаты показали, что наличие у матерей ожирения в тяжелой форме на 15 неделе беременности в 60% случаев значительно повышало риск развития у их детей какого-либо психического заболевания. К слову, специалисты упомянули, что выявление такой зависимости является далеко не новым фактом – многие исследования коллег медиков из Хельсинки подтверждали ранее подобную тенденцию.

Впрочем, как добавили исследователи, на психическое развитие ребенка в не меньшей степени может повлиять и недостаточный вес матери. В таких случаях вероятность появления проблемы даже возрастает – в вышеупомянутой выборке она составила 74%. Резюмируя результаты исследования, исследователи предположили, что появление психических отклонений в подобных случаях, как при ожирении матерей, так и при пониженной ИМТ, объясняется наличием у женщин физиологического стресса, влияющего в итоге на здоровье их детей. Результаты научной работы были опубликованы Daily Mail.

Источник: www.popmech.ru



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