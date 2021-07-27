 

Тхэквондист Ларин принес России еще одно золото Олимпиады

27.07.2021, 19:20, Разное
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Российский тхэквондист Владислав Ларин занял первое место на соревнованиях Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов. Эта золотая медаль стала седьмой высшей наградой в копилке национальной команды России.

В финальном поединке Ларин встретился со спортсменом из Северной Македонии Деяном Георгиевски. Бой закончился со счётом 15:9 в пользу россиянина. Незадолго до этого он одолел китайского бойца Сунь Хуни в полуфинальной схватке. Состязание завершилось с результатом 30:3, сообщает телеканал “Царьград”.



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