 

Дело экс-главы турфирмы «Нева» передали в суд

27.07.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дело о мошенничестве на 380 млн рублей в отношении бывшего руководителя турфирмы «Нева» Максима Пирогова передали в Смольнинский райсуд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Максима Пирогова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Материалы дела переданы судье», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Всего по делу потерпевшими признали более 5 тыс. туристов.

Прокуратура города утверждала обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Фирма Нева». Пирогов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он с августа 2013 по июль 2014 года, зная о долгах предприятия более чем на 795 млн рублей, получал деньги от туристов на сумму более 380 млн рублей и распоряжался ими по своему усмотрению, не представляя туристические путевки.

Турфирма объявляла о приостановке деятельности в июле 2014 года. В ноябре того же года Пирогова поместили под домашний арест.

В Союзе страховщиков сообщали о неспособности «Невы» выплатить компенсации всем клиентам, так как суммы предполагаемых выплат могут превысить страховую сумму. В начале августа по фактам незаконных финансовых операций, проведенных «Невой», Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне

25.09 / За сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

26.01 / Железняк возглавил фракцию “Голоса” в Раде

10.06 / Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в Свердловской области

08.04 / США обсудили Украину с рядом союзников по НАТО

28.12 / Милевский заявил, что для него “дико” после матча не “попить пивка”

07.03 / Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в Новосибирске

30.04 / Посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок

13.06 / Харьковская полиция нашла подростка, избившего девушку. Он раскаивается

14.12 / Первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки сформирован в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика