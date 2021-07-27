Дело экс-главы турфирмы «Нева» передали в суд

Дело о мошенничестве на 380 млн рублей в отношении бывшего руководителя турфирмы «Нева» Максима Пирогова передали в Смольнинский райсуд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Максима Пирогова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Материалы дела переданы судье», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Всего по делу потерпевшими признали более 5 тыс. туристов.

Прокуратура города утверждала обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Фирма Нева». Пирогов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он с августа 2013 по июль 2014 года, зная о долгах предприятия более чем на 795 млн рублей, получал деньги от туристов на сумму более 380 млн рублей и распоряжался ими по своему усмотрению, не представляя туристические путевки.

Турфирма объявляла о приостановке деятельности в июле 2014 года. В ноябре того же года Пирогова поместили под домашний арест.

В Союзе страховщиков сообщали о неспособности «Невы» выплатить компенсации всем клиентам, так как суммы предполагаемых выплат могут превысить страховую сумму. В начале августа по фактам незаконных финансовых операций, проведенных «Невой», Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».