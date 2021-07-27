Москва и Минск обсудили развитие совместных ядерных проектов в Белоруссии

Белоруссия планирует развивать ядерные технологии и рассчитывает в этом на поддержку Курчатовского института, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом Национального исследовательского центра Михаилом Ковальчуком.

«Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст новый импульс развитию ядерных технологий в Белоруссии. Когда-то лет 10 назад, может больше, я посетил наш ядерный центр в Соснах. Я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре», – приводит слова Лукашенко Рен ТВ.

В свою очередь Ковальчук отметил, что «сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники, они послед атомного проекта».

Он отметил, что в течение пяти-семи лет в РФ будет создана самая совершенная в мире научно-исследовательская инфраструктура, значительная часть которой уже работает.

Также Ковальчук рассказал, что формирование единого научно-исследовательского пространства РФ и Белоруссии будет способствовать реальному развитию Союзного государства. «Мы предлагаем создать единое исследовательское пространство, для чего мы сегодня подписали с руководителем Национальной академии наук (Белоруссии) дорожную карту», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что «важно, что у Белоруссии и РФ есть необходимый инструментарий. Если мы создадим это единое инфраструктурное исследовательское пространство, то станем лидерами по втягиванию в это пространство других партнеров по СНГ».

Ковальчук добавил, что в ходе переговоров в Минске стороны договорились, что «будет готовиться проект межправительственного соглашения о вступлении Белоруссии в международный центр на базе самого мощного реактора в мире ПИК в Гатчине под Санкт-Петербургом».

«Мы также предложили для усиления интеграции и кооперации открыть филиал Курчатовского института на базе Национальной академии наук Белоруссии. Также в сфере нового образования мы предложили открыть в Белоруссии филиал Московского инженерно-физического института», – отметил Ковальчук.

Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из РФ ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.