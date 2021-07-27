Мнение: “Белсат” признан экстремистским каналом

В Белоруссии официально признали финансируемый Польшей "Белсат" и связанные с ним ресурсы экстремистскими.

Удивительно, но это произошло только в 2021-м году. Как не трудно догадаться, до прошлогодней попытки свержения Лукашенко, польскую помойку терпели в рамках многовекторности. Теперь с многовекторностью проблемы, так что если доктор сказал в морг, значит в морг.

Плюс пачка видео от МВД Белоруссии в духоподъемном жанре извинений за всякое связанное с БЧБ-движухой.

Особенно первый деятель прекрасен.

PS. В РФ давеча прикрыли большую часть ресурсов связанных с Навальным, кроме сайта "Умного голосования".

Видимо полезный инструмент по повышению явки на выборах.

В целом же, происходящее с Навальным и Ко отлично показывает, что не составляло труда все это сделать и в 2011, и в 2014, и в 2016 и в любой другой год. Без всяких игрищ в условные сроки и тому подобное. Взяли и закрыли, организацию запретили, сайты позакрывали. За полгода. По всей видимости, если бы не клоунада с отравлением "Новичком", все это могло продолжаться и далее, но тут уже власти явно потеряли терпение, наблюдая, как ценный актив по спуску оппозиционного пара в свисток, пытаются использовать для совсем иных целей.

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