Снижение загрязненности воздуха связали с уменьшением риска деменции



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Ученые из Униерситета Южной Калифорнии впервые оценили влияние улучшения качества воздуха на когнитивные функции и состояние кратковременной памяти у пожилых людей. Результаты были представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, передает веб-ресурс для врачей Medscape.

Специалисты воспользовались данными подгруппы участниц масштабного исследования WHIMS-ECHO, в котором оценивалась польза гормональной терапии для когнитивного здоровья женщин в постменопаузе. В анализ были включены более 2,2 тысяч пожилых женщин в возрасте 74-92 лет, которые на момент начала исследования не страдали деменцией. Наблюдения за ними велись с 2008 по 2018 годы.

Авторы нового исследования оценили воздействие ультрадисперсных частиц (PM2.5) и диоксида азота (NO2) в разное время в районах, где участницы проживали в период с 1996 по 2012 годы, и сопоставили их с динамикой изменения когнитивных функций.

У большинства женщин за 6,2 лет наблюдений в целом было выявлено значительное снижение когнитивных функций, что, по словам ученых, вполне естественно для их возраста. Однако снижение воздействия мелких частиц и диоксида азота всего на 10% привело к уменьшению риска развития деменции на 14% и 26% соответственно. Чем больше улучшалось качество этого параметра окружающей среды, тем благотворнее это сказывалось на когнитивном статусе и кратковременной памяти у женщин.

«Контроль качества воздуха имеет большие преимущества не только в краткосрочной перспективе, например, для здоровья легких или снижения смертности, но также может повлиять на функции мозга и замедлить ухудшение памяти», — сообщили авторы исследования.