“Слуга народа” блокирует законопроекты оппозиции – Комитет избирателей Украины

Об этом по итогам пятой сессии девятого созыва Верховной Рады в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

За последние полгода, согласно анализу КИУ, в Раде приняли 65 законов, вступивших в силу. Среди авторов абсолютного большинства – 62 законов – есть нардепы от монобольшиства.

Только три инициативы разработали без участия нардепов от “Слуги народа”.

Нардепы от группы “Довіра” и фракции “Батьківщина” участвовали в разработке 20 законов, представители “Оппозиционной платформы – За жизнь” есть среди авторов 16 принятых законов, “Голоса” – 13 законов, “За майбутнє” – 11-ти.

“Меньше всего поддержанных законов у фракции “Европейская солидарность”. За полгода Верховной Радой было поддержано лишь пять законов, среди авторов которых депутаты ЕС”, – отметили в КИУ.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель подчеркнул, что отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобольшинства.

“При этом поддерживаются преимущественно не принципиальные документы, тогда как ключевые законопроекты оппозиции игнорируются”, – добавил он.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5800068740034834

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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