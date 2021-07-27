Oppo представила новую модель смартфона с поддержкой 4G

Вероятно, в недалеком будущем такие события будут происходить все реже и реже. Даже теперь они вызывают некоторое недоумение. Компания Oppo решила устроить презентацию по поводу выхода на рынок новой модели смартфона Reno6. И что же тут такого, спросите вы?

Да то, что данный гаджет вышел с поддержкой связи 4G, а пятое поколение передачи данных вовсе проигнорировано.

Еще сегодня это простительно, если цена нового гаджета остается в самом нижнем сегменте, говорят эксперты. Не спасают самые лучшие технические характеристики, которыми новый Oppo, несомненно, обладает. Нет 5G – значит, нет будущего. Смартфон хотят выставить на продажу по 360 американских долларов, но что-то подсказывает, что на таком высоком уровне цена продержится недолго, говорят эксперты.