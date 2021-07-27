 

Oppo представила новую модель смартфона с поддержкой 4G

27.07.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вероятно, в недалеком будущем такие события будут происходить все реже и реже. Даже теперь они вызывают некоторое недоумение. Компания Oppo решила устроить презентацию по поводу выхода на рынок новой модели смартфона Reno6. И что же тут такого, спросите вы?

Да то, что данный гаджет вышел с поддержкой связи 4G, а пятое поколение передачи данных вовсе проигнорировано.

Еще сегодня это простительно, если цена нового гаджета остается в самом нижнем сегменте, говорят эксперты. Не спасают самые лучшие технические характеристики, которыми новый Oppo, несомненно, обладает. Нет 5G – значит, нет будущего. Смартфон хотят выставить на продажу по 360 американских долларов, но что-то подсказывает, что на таком высоком уровне цена продержится недолго, говорят эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Россияне выиграли у китайской сборной по баскетболу 3х3 в Токио

22.07 / В РФ резко выросло число безработных

11.07 / Северный флот завершил учения с торпедными стрельбами в Баренцевом море

25.07 / Два дня до перемирия на Донбассе. Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

25.01 / Украинское “Дизель шоу” покажут на российском телеканале

30.05 / Самолет Москва – Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании

30.10 / Мнения: Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

11.11 / Глава NASA намерен уйти в отставку после победы Байдена

25.06 / Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

11.07 / В РПЦ не исключили церковного раскола в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика