 

Новый планшет Apple iPad Mini 6 выйдет с экраном с диагональю 8,3 дюйма

27.07.2021, 18:34, Новости дня
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Напомним, что ранее эксперты предполагали, что новая модель планшета Apple iPad Mini 6 выйдет с большим экраном. Однако устройство получило дисплей, диагональ которого равна 8,3 дюйма. Зато здесь будут узкие рамки, говорят специалисты.

По имеющейся информации, данная версия планшета выйдет на рынок еще в этом году. Правда, это сообщение пока прозвучало только из инсайдерского источника и не было подтверждено официально.

Также стало известно, что новые планшеты будут созданы на основе однокристальной системы Apple A15 Bionic. Она же, отметим, используется в тринадцатой линейке iPhone. Здесь используется техпроцесс 5 нм. В дальнейшем компания Apple собирается модернизировать платформу.



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