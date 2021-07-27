Ученые доказали пользу прогулок по лесу для развития ребенка

Учёные из Университетского и Имперского колледжей Лондона доказали пользу ежедневных прогулок по лесу для развития ребёнка. Как именно наличие зелёной местности воздействует на организм подростков, пока не удаётся установить.

Исследователи взяли за основу результаты психологической оценки 3,5 тыс. детей в возрасте от 9 до 15 лет. Их тестирование проводилось в период с 2014 по 2018 год. После этого результаты сравнили с местностью, в которой проживали испытуемые, или где они проводили больше времени. Это позволило установить прямую связь между нахождением в лесу и более правильным развитием восприятия окружающей среды. Дети, которые проживали рядом с лесной зоной или парком, намного лучше справлялись со стрессом и демонстрировали более высокие уровни когнитивного развития. В свою очередь те, кто проводил больше времени в городских застройках, этих положительных качеств не демонстрировали. Учёные также отметили, что наличие рядом реки, водоёма или моря никак не воздействует на психическое и умственное развитие ребёнка. Это же касается зелёных лугов и открытого пространства.

Один из авторов исследования Мирей Толелдано отметил, что пока специалисты не готовы объяснить причину такой взаимосвязи. Самой логичной выглядит теория о снижении уровня гормона стресса кортизола в организме при прогулке по лесу. Это снижает общую нагрузку на все органы и не позволяет гормональным изменениям влиять на развитие мозга у подростков. Снижение же вредного вещества происходит за счёт взаимодействия человека с флорой и фауной леса, а также из-за звукового сопровождения, невольно вызывающего чувство расслабления. Несмотря на это, остаётся открытым вопрос, почему аналогичное снижение кортизола не замечено у детей, активно гуляющих возле моря или реки. Экспертам предстоит выяснить истинные причины полезного воздействия леса на организм детей.

Источник: www.gazeta.ru