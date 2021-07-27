 

Астролог назвала «дни силы» и исполнения желаний в августе

27.07.2021, 18:32, Разное
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Астролог Лилия Любимова дала прогноз относительно лучшего времени грядущего месяца для осуществления самых смелых планов. Всего в августе будет три «дня силы» и исполнения желаний.
По канонам астрологии, в каждом месяце существуют так называемые «сильные» и неудачные для реализации намерений дни. О самых успешных днях грядущего августа пояснила астролог Лилия Любимова, согласно ее прогнозу, можно ожидать три таких даты. Каждый может проверить на себе их позитивную мощь, например, загадав желание, у которого будут большие шансы осуществиться. Так, 5 августа начинаются 26 лунные сутки, их символизируют болото и лягушка. Это будет поистине судьбоносный день, идеально подходящий для реализации самых рискованных проектов. Любимова советует обязательно чем-нибудь занять себя в это время, например, навести порядки в доме или упорядочить мысли и планы.

12 августа стартуют пятые сутки по лунному календарю, их символом признано одно из самых известных мифических животных, единорог. Поэтому дата идеально подходит для любовных и романтических ритуалов. В этот день можно дать волю чувствам и наладить свою личную жизнь, что будет иметь большие перспективы на успех.

20 августа является днем, который сопровождает образ Чаши Грааля, едва ли не самого сильного религиозно-культового символа. Эта дата, как пишет «Инфореактор», принесет реализацию многих наиболее смелых грез, от финансово-экономического характера до взаимоотношений в любви. Поэтому астролог Лилия Любимова призывает не упустить возможность существенно повлиять на судьбу, улучшив свою жизнь.

Источник: inforeactor.ru



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