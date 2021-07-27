В ЮАР обнаружили костяное орудие парантропа древностью более миллиона лет

Ученые из ЮАР обнаружили доказательство умения парантропов изготавливать орудия труда. Об этом свидетельствует находка древностью более миллиона лет.

Исследователи южноафриканских научных центров обнаружили уникальный артефакт. Более миллиона лет назад на Земле еще не существовало людей, в ряде регионов планеты в то время доминировали так называемые парантропы, высшие приматы, или массивные австралопитеки. Новое открытие археологов эксперты сделали в одной из пещер ЮАР. Среди останков гоминидов оказались 12 орудий и псевдоорудий, возраст которых оценивается примерно в 1,4 – 1 миллиона лет. Орудие, найденные учеными, использовалось для самых разных целей, от разделки фруктов до выкапывания клубней и добычи термитов.

Стоит отметить, что первые примитивные каменные орудия появились в раннем палеолите, начавшемся около 2,5 миллиона лет назад. Далее технология создания таких предметов быта постепенно развивалась, кроме того, ранее исследователи обнаруживали следы от разделочных работ орудиями с острыми краями на объектах 3-миллионной давности. Однако относительно австралопитеков, то они могли только использовать найденные предметы, приспосабливая их в качестве тех или иных инструментов. Однако их более поздняя вымершая ветвь парантропы, с более массивными чертами, уже умели, как и ранние Homo, уверена команда специалистов из Университета Витватерсранда. Вероятно, они дорабатывали обнаруженные обломки костей, камни и палки, улучшая их качества, необходимые для той или иной работы. Среди находок в пещере Купера – 11 псевдоорудий и один полноценный древнейший инструмент, округлый на конце и старательно отполированный. Объект был изготовлен из костных останков полорогого животного и применялся как многофункциональный инструмент.

Источник: nplus1.ru