 

Ученые предрекли новую аномальную жару в ближайшее время

27.07.2021, 18:26, Разное
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В ближайшие десятилетия мир ждут новые периоды аномальной жары. Таким прогнозом поделились учёные из Института атмосферы и климата при Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

Специалисты предупредили, что в жаркую погоду температура воздуха будет бить рекорды. Соответствующий вывод они сделали на основе исследования изменений метеоусловий в последнее время. В частности, эксперты отметили, что рекордные значения температуры на побережье Тихого океана превышали прежние максимумы на три-пять градусов, хотя до этого разница между рекордами составляла менее одного градуса. По мнению учёных, всему виной большие объёмы выброса углекислого газа в атмосферу: если они не сократятся, в ближайшие 30 лет рекорды будут обновляться до семи раз чаще, сообщает Vse42.ru.



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