 

В Восточном Измайлове отремонтируют библиотеку № 77

27.07.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На официальном сайте мэра Москвы появилась информация о ремонте библиотеки № 77. Учреждение располагается по адресу: 11-я Парковая улица, дом 21 (на первом этаже жилого здания, построенного в 1972 году по типовому проекту).

Специалисты очистят кирпичные фасады от краски, сделают обшивку парапета, установят новые окна и входные двери. Также запланировано обновление входных групп, в том числе – пандуса. Внутри здания заменят часть перегородок, установят двери, полностью обновят отделку всех помещений. Помимо этого, будет проведена замена систем электроснабжения, отопления и кондиционирования, а также водоснабжения и водоотведения.

Кстати, в библиотечной системе Восточного административного округа Москвы – 34 подразделения. У каждой библиотеки свой профиль: краеведение, экология, юриспруденция, популяризация творчества известных писателей и общественных деятелей и другие.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек. Он сообщал, что по программе “Московские библиоцентры” модернизировано уже 125 библиотек.

“Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. В рамках программы “Московские библиоцентры” мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное – меняем концепцию работы библиотек”, – рассказывал градоначальник.

По словам Сергея Собянина, традиционные закрытые книгохранилища с маленькими читальными залами становятся городскими гостиными для москвичей всех возрастов. Это открытое пространство, где можно выбрать любую книгу. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi.

Также заработал единый читательский билет. Если москвич зарегистрировался в одной библиотеке, то у него появляется возможность пользоваться всей городской сетью. Мэр столицы отмечал, что горожане получили уже более 511 тысяч читательских билетов.

Стоит отметить, что все библиотеки Москвы подключены к Национальной электронной библиотеке. Найти нужную книгу и забронировать ее можно в новом библиосервисе на портале mos.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / “Нам сегодня месяц”: Юлия Липницкая впервые показала дочку

07.05 / Зюганов потребовал заменить партийную «Волгу» на Geely Emgrand

22.07 / Киркоров разочарован дуэтом с парнем Бузовой

14.10 / Скандалы: Кто сломал океан?

21.12 / Мнение: Административные решения

25.06 / В России подорожают услуги ЖКХ: на сколько вырастут тарифы

31.07 / Костенко рассказала о лишивших родственницу денег мошенниках: Будьте бдительны

27.10 / Кого будут прививать от коронавируса в России – новые рекомендации Минздрава

24.04 / В Забайкальском крае во время охоты застрелили главу регионального УФСИН

03.06 / Мнение: Она утонула

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика