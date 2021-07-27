 

В Петербурге решили запретить использование гидроциклов в Неве

27.07.2021, 18:24, Новости дня
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В Петербурге комитет по транспорту намерен полностью запретить движения на гидроциклах в части акватории Невы.

«Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами», – внес комтранс изменения в правила пользования водными объектам для плавания на маломерных судах, информирует «Фонтанка».

Пока правила лишь ограничивают движение на маломерных судах, например, запрещают создавать помехи крупным судам, проходить под разведенными мостами, появляться в определенные часы на участке р. М. Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса.

Ранее сообщалось, что умер один из пострадавших при ЧП с катером в Петербурге.



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