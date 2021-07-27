 

В Чечне заявили о 100% вакцинированных взрослых от COVID-19

27.07.2021, 18:24, Новости дня
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Чеченская Республика стала первым российским регионом, где вакцинацию прошли 100% взрослого населения, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

«Чечня первой из регионов РФ достигла 100% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тыс. человек) от общей численности жителей республики ( 910 тыс. человек). Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения», – цитирует министра РИА «Новости».

По его словам, эффект коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в республике ближе к осени.

«Достижение стопроцентной вакцинации от коронавируса взрослого населения скажется на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне», – подчеркнул Сулейманов.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в стране пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в РФ начали прививать от COVID по новым правилам.



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