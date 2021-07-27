 

Олимпиада-2020: Россия одержала историческую победу в многоборье по легкой атлетике

27.07.2021, 17:52, Разное
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Третий и четвертый день соревнований в Японии принесли сборной ROC (Олимпийского комитета России) 9 медалей, 4 из которых – высшей пробы. Но две золотые медали оказались наиболее ценными: вчера, 26 июля, золото в многоборье по легкой атлетике впервые за 25 лет завоевали мужчины. Медали получили Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Последний раз россияне побеждали в командном многоборье в 1996 году, когда в составе квартета был Алексей Немов.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный

А сегодня, 27 июля, впервые в новейшей истории России золото Олимпийских игр в той же дисциплине забрали девушки. В составе российской команды выступали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова. Примечательно, что последний раз в 1992 году золото завоевала Объединенная команда. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наши стали вторыми, уступив американкам. В этот раз сборная США выступила хуже, к тому же в ходе выступлений травму получила Симона Байлз, звезда сборной.

Участник мужской команды по многоборью Никита Нагорный уже поздравил девушек в Instagram:

История! Теперь весь мир знает, где на нашей планете самая сильная спортивная гимнастика.

Таким образом, наша команда сделала первый в истории золотой дубль в командных турнирах на Олимпиаде.

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова



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